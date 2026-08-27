|
27.08.2026 06:37:00
Jiayou International Logistics A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Jiayou International Logistics A hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0.30 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.03 Milliarden CNY – ein Plus von 13.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiayou International Logistics A 1.79 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0.290 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2.03 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigt sich gut behauptet. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.