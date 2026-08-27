Jiayou International Logistics A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jiayou International Logistics A hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.30 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.03 Milliarden CNY – ein Plus von 13.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiayou International Logistics A 1.79 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0.290 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2.03 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch