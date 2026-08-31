Jiayin Group A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jiayin Group A hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiayin Group A 1.36 USD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 108.3 Millionen USD, gegenüber 260.8 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 58.49 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch