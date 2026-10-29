JIANGYIN JIANGHUA MICROELECTRONICS MATERIALS legte Quartalsergebnis vor

JIANGYIN JIANGHUA MICROELECTRONICS MATERIALS äusserte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.080 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 393.7 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 329.4 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch