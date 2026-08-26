Jiangyin Huaxin Precision Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jiangyin Huaxin Precision Technology A äusserte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.19 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.280 CNY je Aktie erzielt worden.

Jiangyin Huaxin Precision Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 390.3 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 369.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch