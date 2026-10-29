Jiangyin Huaxin Precision Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jiangyin Huaxin Precision Technology A veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.17 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.210 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 448.8 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 412.9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch