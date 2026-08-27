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27.08.2026 06:37:00
Jiangyin Hengrun Heavy Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Jiangyin Hengrun Heavy Industries hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 0.01 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangyin Hengrun Heavy Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0.020 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 655.0 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 52.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.36 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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