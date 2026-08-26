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26.08.2026 06:37:00
Jiangxi Yuean Advanced Materials A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Jiangxi Yuean Advanced Materials A lud am 24.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Jiangxi Yuean Advanced Materials A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 122.5 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 107.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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