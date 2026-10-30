Jiangxi Yuean Advanced Materials A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jiangxi Yuean Advanced Materials A hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.14 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.130 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 128.7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.5 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch