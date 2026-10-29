JiangXi Tianxin Pharmaceutical A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

JiangXi Tianxin Pharmaceutical A hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.23 CNY gegenüber 0.240 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JiangXi Tianxin Pharmaceutical A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 555.7 Millionen CNY im Vergleich zu 499.5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch