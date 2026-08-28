Jiangxi Salt Industry Group A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jiangxi Salt Industry Group A hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.110 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jiangxi Salt Industry Group A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11.20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 505.8 Millionen CNY im Vergleich zu 569.6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch