Jiangxi Lianchuang Optoelectronic Science and Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jiangxi Lianchuang Optoelectronic Science and Technology hat am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.28 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.300 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 699.2 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 18.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch