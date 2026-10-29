Jiangxi Jovo Energy A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jiangxi Jovo Energy A stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.50 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jiangxi Jovo Energy A 0.580 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 4.78 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.18 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch