|
31.08.2026 06:37:00
Jiangxi Jiangnan New Material Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Jiangxi Jiangnan New Material Technology A äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.56 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.470 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41.86 Prozent auf 3.63 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.56 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot
Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.