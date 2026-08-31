Jiangxi Jiangnan New Material Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jiangxi Jiangnan New Material Technology A äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.56 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.470 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41.86 Prozent auf 3.63 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.56 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch