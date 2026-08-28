Jiangxi Hongdu Aviation Industry A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jiangxi Hongdu Aviation Industry A liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jiangxi Hongdu Aviation Industry A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.01 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.020 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 83.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.01 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.86 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch