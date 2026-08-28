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28.08.2026 06:37:00
Jiangxi Hongcheng Waterworks: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Jiangxi Hongcheng Waterworks hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Jiangxi Hongcheng Waterworks hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.20 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.210 CNY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig standen 1.71 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 2.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangxi Hongcheng Waterworks 1.74 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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