Jiangxi Hongcheng Waterworks mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jiangxi Hongcheng Waterworks hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.24 CNY gegenüber 0.260 CNY im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 1.60 Milliarden CNY, gegenüber 1.74 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7.98 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch