Jiangxi Guotai Industrial Explosive Material Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jiangxi Guotai Industrial Explosive Material Group hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.09 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.110 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 668.4 Millionen CNY gegenüber 542.5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch