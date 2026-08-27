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27.08.2026 06:37:00
Jiangxi Guotai Industrial Explosive Material Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Jiangxi Guotai Industrial Explosive Material Group hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.10 CNY, nach 0.130 CNY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 656.3 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 575.7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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