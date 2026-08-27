Jiangxi Guoke Defence Group A präsentierte Quartalsergebnisse

Jiangxi Guoke Defence Group A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.16 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.190 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21.81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 292.9 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 229.0 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.ch