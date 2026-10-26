Jiangxi Ganyue Expressway: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jiangxi Ganyue Expressway hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.14 CNY, nach 0.370 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12.25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.48 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.32 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch