Jiangxi Ganyue Expressway: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jiangxi Ganyue Expressway hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Jiangxi Ganyue Expressway hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.03 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.150 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 23.53 Prozent auf 1.16 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.52 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch