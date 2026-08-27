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27.08.2026 06:37:00
Jiangxi Copper: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Jiangxi Copper hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.68 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.640 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15.61 Prozent auf 168.03 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 145.35 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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