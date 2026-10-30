Jiangxi Copper stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jiangxi Copper äusserte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.88 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jiangxi Copper ein EPS von 0.540 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Jiangxi Copper 135.26 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 139.09 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch