SMI 13'243 0.6%  SPI 18'186 0.5%  Dow 48'704 0.5%  DAX 24'340 0.2%  Euro 0.9293 0.0%  EStoxx50 5'746 -0.1%  Gold 4'475 -0.2%  Bitcoin 68'655 -0.2%  Dollar 0.7892 0.2%  Öl 62.2 -0.4% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Tesla11448018
BP-Aktie: BP trennt sich von Castrol-Mehrheit
Bullenmarkt 2026: Warum Tech-Aktien an der NASDAQ vor einem Rekordjahr stehen
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag
Von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren: Abseits von NVIDIA-Aktie und Co.
Anthropic-Aktie voraus? ChatGPT-Konkurrent bereitet sich wohl auf Mega-IPO vor
24.12.2025 17:04:26

Jiangxi Copper Clears Regulatory Hurdles For Proposed SolGold Acquisition

(RTTNews) - Jiangxi Copper Investment Company Limited (0358.HK) on Wednesday announced that it has received Chinese outbound direct investment approval for its proposed acquisition of SolGold, clearing a key regulatory milestone.

Jiangxi, an international investment arm of Jiangxi Copper Company, has been a SolGold shareholder since December 2022 and currently holds about 12.2 percent of the company following a March 2025 share acquisition.

The transaction is expected to be implemented via a court-approved scheme of arrangement and is targeted to complete in the first quarter of 2026, subject to shareholder and court approvals.

SolGold's board has unanimously recommended the deal, citing progress at its flagship Cascabel copper-gold project in Ecuador.

Jiangxi closed Wednesday's trading at HK$37.240, up HK$0.240 or 0.65 percent on the Hong Kong Stock Exchange.

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Novo Nordisk-Aktie zieht kräftig an: Erste Wegovy-Abnehmpille in den USA zugelassen
Nestlé-Aktie stabil: Wachstum löst laut CEO fast alle Probleme
Quanten-Sprung an der Börse: Steht den Aktien von D-Wave, IonQ & Co. 2026 eine neue Rally bevor?
Bullenmarkt 2026: Warum Tech-Aktien an der NASDAQ vor einem Rekordjahr stehen
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zeigt sich am Abend gestärkt
Alphabet-Aktie schwächelt: Strategischer Kauf von Intersect soll US-Energieinfrastruktur sichern
Ruhe vor Weihnachten: SMI schliesst nach Rekordhoch stärker -- DAX letztlich fester
NEL ASA Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von NEL ASA
Von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren: Abseits von NVIDIA-Aktie und Co.
Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag im Minusbereich

KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
BP verkauft Mehrheit an Schmierstoff-Produzent Castrol für 6 Milliarden Dollar
Devisen: Euro unter 1,18 US-Dollar - Gold auf Rekordhoch
17:22 WDH/Devisen: Eurokurs nahezu unverändert - EZB-Referenzkurs: 1,1787 US-Dollar
ROUNDUP/Aktien New York: Etwas höher - Kaum marktbewegende Meldungen
Thailand und Kambodscha verhandeln über Waffenruhe im Grenzkonflikt
Aktien New York: Etwas höher - Kaum marktbewegende Meldungen
ROUNDUP: Selenskyj präsentiert Entwurf von 20-Punkte-Friedensplan
ROUNDUP/Bundesregierung: US-Sanktionen gegen HateAid inakzeptabel
16:13 Devisen: Eurokurs nahezu unverändert - EZB-Referenzkurs: 1,1787 US-Dollar
Aktien Asien Schluss: Wenig Veränderung