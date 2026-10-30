Jiangsu Zongyi hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jiangsu Zongyi hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.01 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 206.6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 110.5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch