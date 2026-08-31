Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.14 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.140 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank im vergangenen Quartal 2.04 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank 2.41 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch