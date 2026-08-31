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31.08.2026 06:37:00
Jiangsu Yunyong Electronics and Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Jiangsu Yunyong Electronics and Technology A gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -0.15 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.040 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 36.55 Prozent auf 59.1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 93.1 Millionen CNY gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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