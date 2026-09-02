Jiangsu Yabang Dyestuff hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jiangsu Yabang Dyestuff lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6.80 Prozent zurück. Hier wurden 212.7 Millionen CNY gegenüber 228.2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch