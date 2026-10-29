Jiangsu Xukuang Energy A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangsu Xukuang Energy A veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.03 CNY, nach 0.010 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.64 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.19 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch