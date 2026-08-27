Jiangsu Xukuang Energy A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Xukuang Energy A hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.020 CNY ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53.26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.71 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 2.42 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch