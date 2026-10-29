JIANGSU XINRI E-VEHICLE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JIANGSU XINRI E-VEHICLE hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 CNY gegenüber 0.240 CNY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JIANGSU XINRI E-VEHICLE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11.91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.22 Milliarden CNY im Vergleich zu 1.39 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch