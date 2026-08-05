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05.08.2026 06:37:00
Jiangsu Xinquan Automotive Trim: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Jiangsu Xinquan Automotive Trim äusserte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0.18 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Xinquan Automotive Trim 0.310 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.38 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.94 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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