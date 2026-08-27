Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0.32 CNY gegenüber 0.330 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank 1.85 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.97 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch