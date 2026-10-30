Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.23 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0.250 CNY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 8.76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.68 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1.84 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch