Jiangsu United Water Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jiangsu United Water Technology A hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.05 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jiangsu United Water Technology A ein EPS von 0.060 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu United Water Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 256.8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 253.3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch