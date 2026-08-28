Jiangsu Tongli Risheng Machinery A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Tongli Risheng Machinery A hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.07 CNY gegenüber 0.260 CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Jiangsu Tongli Risheng Machinery A 569.5 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 578.5 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch