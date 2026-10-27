Jiangsu Tianmu Lake Tourism A legte Quartalsergebnis vor

Jiangsu Tianmu Lake Tourism A hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.04 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Tianmu Lake Tourism A 0.110 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23.70 Prozent auf 106.4 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 139.5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch