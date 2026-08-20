Jiangsu Sunrain Solar Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Sunrain Solar Energy hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1.29 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.17 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch