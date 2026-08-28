Jiangsu Sopo Chemical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Sopo Chemical präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.19 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.040 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.92 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.54 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch