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14.08.2026 06:37:00
Jiangsu Shemar Electric A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Jiangsu Shemar Electric A präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0.28 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Shemar Electric A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.220 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 513.6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 419.3 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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