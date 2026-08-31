|
31.08.2026 06:37:00
Jiangsu Sanfangxiang Industry stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jiangsu Sanfangxiang Industry stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Sanfangxiang Industry ein EPS von -0.040 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17.69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.68 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.69 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot
Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.