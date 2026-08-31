Jiangsu Sanfangxiang Industry stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangsu Sanfangxiang Industry stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Sanfangxiang Industry ein EPS von -0.040 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17.69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.68 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.69 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch