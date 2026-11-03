Jiangsu Safety Wire Rope zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Safety Wire Rope hat sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.17 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0.010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Jiangsu Safety Wire Rope 287.2 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 46.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 541.8 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch