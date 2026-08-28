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28.08.2026 06:37:00
Jiangsu Phoenix Publishing Media A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Jiangsu Phoenix Publishing Media A liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jiangsu Phoenix Publishing Media A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.26 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jiangsu Phoenix Publishing Media A ein EPS von 0.420 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 3.22 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.89 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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