Jiangsu Phoenix Publishing Media A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jiangsu Phoenix Publishing Media A liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jiangsu Phoenix Publishing Media A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.26 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jiangsu Phoenix Publishing Media A ein EPS von 0.420 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 3.22 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.89 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch