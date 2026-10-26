Jiangsu Pacific Quartz: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jiangsu Pacific Quartz präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.050 CNY je Aktie erzielt worden.

Jiangsu Pacific Quartz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 305.3 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 238.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch