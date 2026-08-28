Jiangsu New Energy Development A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jiangsu New Energy Development A präsentierte in der am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.140 CNY je Aktie generiert.

Jiangsu New Energy Development A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 429.6 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 479.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch