Jiangsu Nanfang Medical A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jiangsu Nanfang Medical A hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.04 CNY gegenüber -0.020 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14.35 Prozent auf 115.8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 135.2 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch