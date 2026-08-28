JIANGSU LOPAL TECH: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

JIANGSU LOPAL TECH hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.34 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.090 HKD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.26 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 94.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.19 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch