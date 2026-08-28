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28.08.2026 06:37:00
JIANGSU LOPAL TECH gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
JIANGSU LOPAL TECH hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0.30 CNY. Im letzten Jahr hatte JIANGSU LOPAL TECH einen Gewinn von -0.090 CNY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat JIANGSU LOPAL TECH im vergangenen Quartal 3.70 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 82.38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JIANGSU LOPAL TECH 2.03 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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