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28.08.2026 06:37:00
Jiangsu Libert A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Jiangsu Libert A lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0.11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Libert A 0.190 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 39.14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 469.9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 772.1 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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