Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock äusserte sich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0.24 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock 0.160 CNY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 422.3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 398.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch