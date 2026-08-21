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21.08.2026 06:37:00
Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock äusserte sich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 0.24 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock 0.160 CNY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 422.3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 398.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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